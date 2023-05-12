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Збирав мішками: у мешканця Рівненщини вилучили бурштину на 7 млн грн (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Збирав мішками: у мешканця Рівненщини вилучили бурштину на 7 млн грн (фото)
Українець тримав у гаражі 20 мішків бурштину
фото: Поліція Рівненщини

Майже півтонни незаконно видобутого бурштину вилучили у чоловіка на Рівненщині

Дорогоцінне каміння 34-річний мешканець Володимирця, що на Рівненщині розфасував  у 20 мішків і заховав  їх у гаражі. Про це йдеться у Telegram-каналі поліції Рівненщини.

У поліції області повідомили, що один із камінців у мішку заважив більше, ніж кілограм, а це орієнтовно 230 000 тисяч гривень. Тим часом 20 мішків бурштину коштували б майже 7 мільйонів гривень.

«На виконання ухвали суду слідчі та працівники карного розшуку ВП №1 Вараського РВП за процесуального керівництва прокуратури провели санкціонований обшук на території господарства 34-річного жителя селища Володимирець. Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного видобування бурштину на території Вараського району в лютому цьогоріч», – повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Слідчі скерували до суду клопотання про накладення на вилучене арешту. Зараз триває слідство. Відомо, що чоловік відмовляється надавати будь-які покази.

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Нагадаємо, незаконний видобуток бурштину поширений у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. В 2015 році президент Порошенко заявляв, що 90% бурштину видобувається нелегально, цей бізнес «кришують» правоохоронці. У найбільш депресивних поліських районах в останні роки інтенсивно відбувався нелегальний видобуток бурштину. Це пов’язано з відсутністю можливостей у місцевого населення займатися бізнесом і забезпечити собі рівень доходів, необхідний для задоволення найнеобхідніших потреб.

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Теги: населення чоловік поліція президент Telegram слідство бурштин бізнес обшук

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