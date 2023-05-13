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Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян
Крейсер «Москва» опинився у зоні ураження, і українці цим скористалися
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ порівняв «Москву» з військовими колонами росіян, що у лютому-березні 2022-го рухались у бік Київської області

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, згадуючи бій за Чорне море навесні 2022-го, вказав на важливу стратегічну роль у потопленні ракетного крейсера «Москва», а також розповів, чим би загрожувала Україні окупація Зміїного. В інтерв'ю Дмитру Комарову Залужний нагадав, що крейсер росіян був споряджений крилатими ракетами.

«Потоплення крейсеру «Москва» має для нас, в тому числі, стратегічне значення. Це був носій крилатих ракет. Але, відповідаючи на питання, чи повністю ми виконали свої плани, хочу сказати, що ні. Таку роботу ми продовжуємо. Обов'язково доберемося і до «Григоровича» (фрегата проекту 11356Р «Адмірал Григорович», – ред.), і до «Ессена» (фрегат того ж проекту «Адмірал Ессен», – ред.)...  це питання часу», – зазначив Залужний.

Залужний порівняв «Москву» з військовими колонами росіян, що у лютому-березні 2022-го рухались у бік Київської області та були спалені українськими військовими. Окупанти недооцінили противника, і це була їхня головна помилка.

«Крейсер «Москва» – це як величезні колони, які рухались у бік Київської області. Безстрашшя супротиву, неможливість (у росіян, – ред.) уявлення того, що «друга армія світу» може бути кимось уражена або знищена. (Росіяни, – ред.) затягнули ті колони під Київ, які ми спалили, так само затягнули це ржаве корито безпосередньо у зону ураження – і, відповідно, ми змогли скористатися шансом. Паралельно – там ще дехто і дещо нормально «отримали», але залишимо це поки для історії», – розповів Залужний.

Водночас, за словами Залужного, деокупація Зміїного була важлива насамперед відновленням безпеки для української бойової авіації.

«Чи має стратегічне значення Зміїний як вузол оборони? Ні. Росіяни зробили дуже величезну помилку, коли позатягували туди людей і ракети, бо думали, що там існуватиме їхній військовий гарнізон. Однак нам треба було його звільнити, бо ті (російські, – ред.) ППО на Зміїному досить серйозно перекривали собою територію України. Їхні ракети могли залітати на досить значну територію, що ускладнювало роботу авіації», – пояснив головнокомандувач.

Нагадаємо, до перемоги дуже великий і складний шлях, але головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний знає, як Україні перемогти.

Генерал переконаний, що Україні досі вдалося встояти завдяки українському народу, що боронить свою землю. 

Як відомо, удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня 2022 року. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

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Теги: росіяни деокупація відео Москва Валерій Залужний окупація армія Чорне море окупанти

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