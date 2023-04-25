Журналіст розповів про те, що керівник хору з Лаври нібито розбещував семінариста

Архімандрит московської церкви Роман Підлубняк поки на звинувачення не відреагував

Журналіст Олександр Бойко на своїй сторінці у Facebоok розповів, що під час навчання в Київській духовній Академії нібито був свідком розбещення одного із семінаристів керівником хору Київської духовної академії і семінарії архімандритом Української православної церкви Московського патріархату Романом Підлубняком. За словами журналіста, випадок стався нібито 20 років тому. Водночас Олександр Бойко не пояснив, чому такий тривалий час замовчував цю історію.

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«Ми знімали втрьох кімнату на Печерську. Я, і ще два семінаристи. Один співав у семінарському хорі, яким керував Подлубняк. Цього хлопця Подлубняк і спокусив. Від цього в нього почав їхати дах, він мало не кинувся під метро (метро «Дружби народів» у Києві, до речі) добре, що з ним був наш третій сусід, і він його втримав і привів додому. Це та ситуація, що сталася на моїх очах. Я бачив як він божеволів, після «події» і потім збирав себе в одне ціле по крихтах», – розповідає колишній семінарист.

Олександр Бойко переконаний, що про цей випадок і в Лаврі, і в митрополії УПЦ нібито усі знали, але нічого не робили.

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Він також сказав, що не проти, якщо служитель церкви викличе його до суду, адже журналіст переконаний у правдивості своїх слів.

«Якщо отець Роман не згоден, то нехай подає на мене до суду із захисту честі та гідності. Але врахуйте, що я як журналіст, навіть у суді маю право не розкривати свої джерела інформації», – підсумував він.

Архімандрит московської церкви Роман Підлубняк поки на звинувачення не відреагував.

Нагадаємо, комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври. Перевірені об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте церковники використовували приміщення як склад та торгівельні лавки.