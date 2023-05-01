Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом
Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом
фото reuters

Зустрічі, заплановані на літо 2022, зірвалися через російське вторгнення

Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом.

Плани такої зустрічі існували, але їх призупинили через вторгнення Росії до України. Про це повідомляє PAP.

Зазначається, що зв’язок церковники підтримують через голову відділу зовнішніх зв’язків московського патріархату Антонія, а також понтифік раз розмовляв в Zoom з самими Кирилом протягом 40 хвилин.

Особисті зустрічі були заплановані на літо 2022 року в Єрусалимі не відбулися, але це «доведеться зробити», підкреслив Папа. Говорячи про Україну він також додав, що в нашій країні триває непублічна миротворча місія.

Серед ідей Папи – посередництво Святого престолу у справі викрадених росією українських дітей.

Нагадаємо, Папа Франциск повідомив журналістам у неділю, 30 квітня, під час рейсу з Будапешта до Риму, що в Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно. Він запевнив, що за можливості це буде оприлюднено.

Під час прес-конференції на борту літака Папа заявив, що ладен зробити все можливе для миру в Україні.

Крім цього, під час свого апостольського візиту до Угорщини 29 квітня Папа Франциск провів приватну зустріч із митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном. Під час зустрічі він розцілував митрополита та його наперсний хрест.

Між тим, понтифік 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень зі святом. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.

Теги: Папа Римський патриарх скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно
Папа Римський поінформував про місію миру в Україні
Вчора, 23:59
Колишня дружина олігарха Ярославського показала, як і де живе після розлучення
Колишня дружина олігарха Ярославського показала, як і де живе після розлучення
29 квiтня, 11:32
Папа сідає в літак перед тим, як вирушити до Будапешта
Франциск прибув до Угорщини: ЗМІ назвали деталі візиту
28 квiтня, 13:00
фото: Печерська РДА
Скандал із червоними хустинками. Школярі Печерська опублікували офіційну заяву
26 квiтня, 19:19
Правозахисник із Росії Максим Вілков відзначився скандальною заявою про Україну
Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ
25 квiтня, 13:48
Жінку нібито змусили написати заяву про звільнення
В Одесі через російську мову звільнено викладачку: у мережі спалахнув скандал
21 квiтня, 13:17
Фотографія Антона Яценко із прапором України спричинила гучний скандал у мережі
«Дамо по шиї»: мер Черкас та екснардеп відреагували на скандальний допис нардепа Яценка
14 квiтня, 10:50
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
6 квiтня, 20:48
Інсайдери стверджують, що пара, яка поселилася у Мар-А-Лаго, веде роздільне життя
Загадкове зникнення Меланії: куди пропала дружина Дональда Трампа
5 квiтня, 22:49

Політика

Чому Путін довго не призначав командувача вторгненням в Україну: роз'яснення ISW
Чому Путін довго не призначав командувача вторгненням в Україну: роз'яснення ISW
Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом
Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом
Ердоган заявив про ліквідацію в Сирії лідера ІДІЛ: деталі
Ердоган заявив про ліквідацію в Сирії лідера ІДІЛ: деталі
Президент Чехії обурений: Україні постачається мало снарядів
Президент Чехії обурений: Україні постачається мало снарядів
Коли Китай розпочне свою війну? Експерт назвав ключову умову
Коли Китай розпочне свою війну? Експерт назвав ключову умову
Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»
Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7216
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
5404
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
5338
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5332
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
4968
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
4736
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Новини

Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося
Сьогодні, 02:50

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту