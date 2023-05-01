Скандал у Ватикані: Папа Римський бажає зустрічі з патріархом РПЦ Кирилом

Зустрічі, заплановані на літо 2022, зірвалися через російське вторгнення

Папа Римський Франциск вважає необхідним зустрітися с патріархом російської православної церкви Кирилом.

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Плани такої зустрічі існували, але їх призупинили через вторгнення Росії до України. Про це повідомляє PAP.

Зазначається, що зв’язок церковники підтримують через голову відділу зовнішніх зв’язків московського патріархату Антонія, а також понтифік раз розмовляв в Zoom з самими Кирилом протягом 40 хвилин.

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Особисті зустрічі були заплановані на літо 2022 року в Єрусалимі не відбулися, але це «доведеться зробити», підкреслив Папа. Говорячи про Україну він також додав, що в нашій країні триває непублічна миротворча місія.

Серед ідей Папи – посередництво Святого престолу у справі викрадених росією українських дітей.

Нагадаємо, Папа Франциск повідомив журналістам у неділю, 30 квітня, під час рейсу з Будапешта до Риму, що в Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно. Він запевнив, що за можливості це буде оприлюднено.

Під час прес-конференції на борту літака Папа заявив, що ладен зробити все можливе для миру в Україні.

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Крім цього, під час свого апостольського візиту до Угорщини 29 квітня Папа Франциск провів приватну зустріч із митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном. Під час зустрічі він розцілував митрополита та його наперсний хрест.

Між тим, понтифік 16 квітня привітав християн, які святкують Великдень зі святом. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.