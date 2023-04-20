Хмельниччина: шестеро поліцейських, які катували затриманого, отримали підозри

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад

Унаслідок побоїв у потерпілого було понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів

На Хмельниччині шістьох поліцейських підозрюють у побитті затриманого. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури шістьом поліцейським повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України). Крім того, двом з них інкриміновано перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та освідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. У медзакладі двоє підозрюваних заламували йому руки за спину, повалили на підлогу та придушували коліном.

«Мордування продовжили в районному управлінні поліції. Близько двох годин над потерпілим знущалися та не давали змоги зателефонувати рідним. До приміщення по черзі заходили колеги поліцейських, які також його били», – зазначають в прокуратурі.

Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції. Унаслідок побоїв у потерпілого було понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на Вінниччині офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома.

Крім того, військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.