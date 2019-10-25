Столична влада гарантує, що тарифи на опалення для киян не зростуть



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У Києві розширюються програми енергоефективності для житлових будинків

Протягом поточного опалювального сезону комунальне підприємство «Київтеплоенерго» не підвищуватиме тарифи на опалення та гарячу воду, кияни розраховуватимуться за звичними тарифами. Крім того, міська влада розширюватиме програми енергоефективності для житлових будинків, що дозволять зменшити вартість цих послуг. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Наша мета – стримувати вартість за допомогою підвищення енергоефективності, як на рівні окремих житлових будинків, так і на рівні всього теплоенергетичного комплексу міста. Наприклад, лише шляхом організаційних заходів ми за півроку зменшили тепловтрати на мережах на 2%. Безперечно, це показник значно зросте після завершення ремонтної кампанії. Адже з травня ми вже замінили 100 км мереж. У роботі ще 30 км. Це, безумовно, позитивно позначиться на економіці теплопостачальної компанії «Київтеплоенерго», – сказав Пантелеєв.

Паралельно міська влада розвиває програми співфінансування заходів енергоефективності в житлових будинках.

«Лише за останні роки в Києві мешканці в рамках програми для ЖБК та ОСББ «70/30%» інвестували близько 200 млн грн у ремонт житла, а місто з бюджету – 422 млн грн. Людям вкладені кошти повернулися у вигляді економії та комфорту в оселях», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, що до 15 листопада у столиці триває прийом заявок на конкурс «70/30%». Щовівторка з 10:00 до 13:00 та щочетверга з 14:00 до 17:00 можна подати свої заявки до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА (вул. В. Житомирська, 15-А).

25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.