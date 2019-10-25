Столичні школи і садочки зможуть дистанційно керувати споживанням тепла



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500 об’єктів оснащені найсучаснішою системою дистанційного керування

У Києві близько 500 об’єктів закладів соціальної сфери оснащені найсучаснішою системою дистанційного керування споживання тепла. Таким чином, у період шкільних канікул або коли температура повітря відносно тепла, школи і дитячі садочки значно економлять на опаленні. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Школи і садочки нашого міста мають сучасні теплові пункти, що працюють в автоматичному режимі. До того ж, 500 об’єктів (шкіл та садочків) оснащені найсучаснішою системою дистанційного керування на такі періоди. Коли відносно тепло чи в період канікул, – споживання тепла в таких закладах буде зменшено до мінімального рівня, і буде забезпечена економія і оптимальний режим споживання теплових ресурсів», – зауважив Пантелеєв.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

Опалювальний сезон у соціальній сфері розпочався ще 30 вересня. Школи, дитячі садочки та лікарні підключали до систем опалення за індивідуальними заявками. Наразі тепло подано у 90% шкіл та дитячих садків. 100% заявок задоволено у соціальній сфері.