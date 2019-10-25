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    У Києві запрацював сайт для перевірки споживання тепла житловими будинками

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    На сайті є поради, як підвищити енергоефективність будинку - У Києві запрацював сайт для перевірки споживання тепла житловими будинками
    На сайті є поради, як підвищити енергоефективність будинку

    Ресурс дозволяє порівняти характеристики будинків і рівень споживання тепла

    Сьогодні, 25 жовтня, у Києві запрацював у тестовому режимі сайт, де споживачі можуть перевірити теплоспоживання у своєму будинку.

    Ресурс teplo.org.ua містить інформацію про технічні характеристики будинку та споживання тепла протягом опалювального сезону, а також механізми зниження вартості тепла. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    На його думку, прозорість та справедливість нарахувань має бути аксіомою для теплопостачальних підприємств.

    «Кияни повинні знати, за що вони платять, а найголовніше – люди повинні мати механізми зниження вартості тепла. Тому на сайті, крім аналітики будинків та статистики їхнього споживання, розміщені технічні поради, що допомагають зниженню теплоспоживання», – говорить Пантелеєв.

    Заступник голови КМДА зазначив, що ресурс teplo.org.ua дозволяє порівнювати будинки і демонструвати, чому в одній будівлі тариф 30 гривень за квадратний метр, а в іншому – 15 гривень.

    За словами автора та одного з розробників сервісу, громадського діяча Олексія Тихонова, ідея створення з’явилась кілька років тому, але реально втілити її в життя вдалося, коли управляти теплоенергетичним майном розпочало комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

    «Ми отримали дані про споживання будинками тепла. Інформацію про наявність лічильників чи їх відсутність. Ресурс працює в тестовому режимі, можна надсилати свої пропозиції та зауваження. Зараз наповнюємо профайли будинків новою інформацією. Також ми зараз додаємо туди зону обслуговування ТОВ «Євро-реконструкція», оскільки це окремий виконавець послуги», – сказав Тихонов.

    Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

    Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

    Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

    Опалювальний сезон у соціальній сфері розпочався ще 30 вересня. Школи, дитячі садочки та лікарні підключали до систем опалення за індивідуальними заявками. Наразі тепло подано у 90% шкіл та дитячих садків. 100% заявок задоволено у соціальній сфері.
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