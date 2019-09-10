Столична влада кличе киян на висадження дерев



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У столиці відбудуться толоки з висадженням дерев

Цієї осені мешканців Києва очікують традиційні толоки з висадженням різних порід. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

«Справжній екологічний тренд – це осінні толоки. Небайдужі кияни зможуть долучитися до висадження дерев та кущів на всій території міста. Наразі ми надаємо локації, де саме будуть висаджуватися молоді зелені насадження, щоб усі охочі долучалися до цих акцій і планували свій час заздалегідь», – зазначив він.

Точні дати проведення толок будуть повідомлені додатково.

Нагадуємо, що навесні було проведено понад сто толок, під час яких було проведено прибирання стихійних сміттєзвалищ.

Зі списком локацій можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося, Центр альтернативного озеленення Києва звертається до киян-представників освітніх закладів, дитячих будинків, інтернатів, пансіонатів з пропозицією безкоштовного посадкового матеріалу – саджанців платана.