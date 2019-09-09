У Києві шукають, кому віддати безкоштовно десятки саджанців платана



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Після отримання пропозицій компанія-спонсор визначиться, на якій локації висаджуватимуть платани

Центр альтернативного озеленення Києва звертається до киян-представників освітніх закладів, дитячих будинків, інтернатів, пансіонатів з пропозицією безкоштовного посадкового матеріалу – саджанців платану. Звернення озвучив засновник Центру Роман Любека.

«Якщо Ви маєте територію, де можна прилаштувати 60 платанів висотою півтора – два з половиною метри, відгукніться. Якщо це алея, то довжина має бути 250–300 метрів. Якщо скверик, то 10–15 соток. Краще було б більше. Варіант розбити на 2–3 території – у даному випадку не найкращий», - написав на сторінці Центру у Facebook.

Річ у тім, що представництво компанії Cooper&Hunter Ukrainian Page готове інвестувати гроші та час у створення затишку в рідному місті. Вони пропонують чудовий посадковий матеріал – платани. Тепер шукають локацію, де б висадити платанову алею. До кінця тижня збиратимуть усі пропозиції, а потім компанія-спонсор визначиться, на якій локації висаджуватимуть платани.

У центрі альтернативного озеленення зазначають, що кияни часто запитують поради, де знайти місце для озеленення, для висадки дерев. Вони радять: «Озеленюйте прибудинкові території і не втручайтеся в роботу «Київзеленбуду».

Раніше повідомлялося, що на Хрещатику повністю всохли каштани вздовж проїжджої частини. Серед дерев, які повинні висадити на Хрещатику, називають платан, вишню пташину і гіркокаштан червоноколірний.