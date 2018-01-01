Столична влада нагадала дітям, що вже треба готуватися до школи

10 січня учні шкіл Києва повернуться до занять після двотижневих канікул

У середу, 10 січня 2018 року, розпочнеться ІІ навчальний семестр у закладах загальної середньої освіти Києва, який триватиме до 31 травня. Про це йдеться у Листі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА від 26.03.2017 № 063-5790. Ще тиждень відпочинку школярі матимуть наприкінці березня – орієнтовно з 26 березня до 1



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Фото: Vgorode.ua Зимові канікули

10 січня учні шкіл Києва повернуться до занять після двотижневих канікул

У середу, 10 січня 2018 року, розпочнеться ІІ навчальний семестр у закладах загальної середньої освіти Києва, який триватиме до 31 травня. Про це йдеться у Листі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА від 26.03.2017 № 063-5790.

Ще тиждень відпочинку школярі матимуть наприкінці березня – орієнтовно з 26 березня до 1 квітня.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, розпочинається у День знань – 1 вересня, а закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням із відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою ніж 30 календарних днів.