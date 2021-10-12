Столична влада назвала єдину альтернативу локдауну

Київ утримує лідерство серед інших регіонів України у вакцинальній кампанії

Київ прагне вакцинувати від Covid-19 максимальну кількість киян, аби запобігти локдауну та зменшити кількість тяжких перебігів, госпіталізацій і летальних випадків внаслідок захворювання на коронавірус. На цьому наголосила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ».

«У столиці щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на Covid-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає», – зазначила Старостенко.

При цьому вона зауважила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає, і місто постійно шукає нові можливості для їхнього розширення: «Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен охочий міг приїхати та щепитися. Вакцин достатньо і є вибір: Coronavac, Pfizer, AstraZenecа. На сьогодні працюють 57 мобільних бригад, створених для виїзду на підприємства, у колективи. У ТРЦ щотижня розширюємо кількість пунктів вакцинації й нині їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також центр масової вакцинації у МВЦ та 21 мінівакцинальний центр».

І попри те, що Київ впевнено втримує лідерство серед інших регіонів України у вакцинальній кампанії (за підрахунками Міністерства охорони здоров’я за останні 7 днів найвищі темпи вакцинації показує саме столиця), на переконання заступниці голови КМДА, вакцинувати необхідно якомога більше киян.

«Ми звертаємося до молодого активного населення: вакцинуйтеся самі та переконуйте інших, приводьте старших родичів, сусідів на щеплення. Адже бачимо, що сьогодні до лікарень потрапляють із тяжкими формами ковіду саме люди старшого віку, які не зробили жодної дози щеплення. Це люди віком 65+ із супутніми захворюваннями, такими як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби. Тому вакцинація – це єдиний спосіб вберегтися від госпіталізації та тяжких наслідків», – підкреслила Старостенко.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 628 осіб. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 25 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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