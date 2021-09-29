Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу

Федір Лапій: Говорити про тяжку алергічну реакцію на вакцину можна лише у разі, якщо через годину після щеплення виникла важка кропив’янка, набряк Квінке чи анафілактичний шок

«Вакцини для щеплення дітей від 12 років вистачає, запит від батьків є»

Щоденні баталії антивакцинаторів із прибічниками щеплень породжують дедалі більше питань щодо вакцинації. Провідні лікарі намагаються відповідати на них на різних майданчиках.

Медичний експерт Unicef, практикуючий педіатр Катерина Булавінова у рамках проєкту Unicef розпитала голову Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федора Лапія про свіжі рекомендації щодо вакцинації в нашій країні. Крім того, експерт розповів про протипоказання, про побічні реакції та необхідність третьої дози.

Федір Лапій – український імунолог. Закінчив Національний медуніверситет ім. Богомольця в 1998 році за спеціальністю «Лікувальна справа», після цього навчався в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Академії Шупика. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення впливу стану здоров’я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакциною у дітей». Викладає з 2002 року.

Скарги на місцеві реакції

Після вакцинації від коронавірусної інфекції інколи виникає місцева реакція: біль у місці уколу, почервоніння. «Якщо у нас є підозра на абсцес, треба буде звернутись до хірурга», – коментує Лапій. Водночас визначати (проблему) самостійно людям без медичної освіти не варто: потрібно звернутися до сімейного лікаря, який зможе визначити це двома шляхами: пальпаторно (помацати) чи за допомогою УЗД-дослідження – воно виявить порожнину, відповідно, можна припустити, що у ній є гній.

У випадку ж виявлення абсцесу Лапій рекомендує застосовувати виключно дренаж, вилікувати проблему антибіотиками не вдасться. Якщо ж є запалення, але абсцесу немає, то антибіотики можуть допомогти.

Інший випадок місцевих реакцій, що частіше фіксувався після використання Moderna, це висипання по типу кропивниці на шиї та на грудях, рідше – на руці. У таких випадках люди часто бояться йти на друге щеплення. «Висипи, про які йдеться, часто виникають на п’ятий-шостий день після щеплення. Це гіперчутливість сповільненого типу. Вона була описана для препаратів Pfizer та Moderna, трохи пізніше була зафіксована щодо вакцини AstraZeneca. Щодо CoronaVac таких описаних випадків я не зустрічав. У моєї колеги була така реакція на AstraZeneca: виcип на руці, це називається covid arm («ковідна рука»). Є спостереження, що вказують: після введення другої дози цієї ж вакцини, цього ж виробника повторно таких реакцій не виникало», – роз’яснює Лапій.

Лікар також уточнив, що говорити про тяжку алергічну реакцію на вакцину можна лише у разі, якщо через годину після щеплення виникла важка кропив’янка, набряк Квінке чи анафілактичний шок. У цих випадках повторна вакцинація тим самим препаратом заборонена.

Діти і вакцинація від коронавірусу

Як відомо, нині у світі поширена практика вакцинації дітей від 12 років. «Я думаю, що наступний крок – це дозвіл вакцинувати дітей з п’яти років. Pfizer уже подав запит у FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) щодо внесення змін в інструкцію, аби дозволити використання для такої вікової групи.

«Вчора (27 вересня) було засідання Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, де ми проголосували рекомендації для МОЗ зробити вакцину Pfizer доступною для всіх груп дітей від 12 років. Однак це наразі лише рекомендації, які ще мають бути затверджені. Крім того, ми наголошуємо на необхідності захисту дітей від інфекційних хвороб, тож перш ніж іти на вакцинацію від коронавірусу, будь ласка, перевірте, чи зроблені усі календарні щеплення», – зазначає Лапій.

Лікар уточнив, що запасів вакцини для цього вистачає, запит від батьків є. Він також додав, що Китай дозволив у себе застосовувати CoronaVac для дітей від 12 років, однак наразі до інструкції до біопрепарату такі зміни не внесені.

Кому не можна вакцинуватися

Звісно, у першу чергу, тим, у кого була сильна алергічна реакція на першу дозу вакцини.

«В Україні діє наказ МОЗ №2070, який потрібно було б змінити, особливо у частині вакцинації онкохворих і ще у кількох. Наприклад, нещодавно до мене підходив колега, питав, чи можна вакцинувати пацієнта з трансплантованою ниркою. Згідно з наказом №2070, не можна, однак цей наказ видавався до початку пандемії Covid-19. Нині ж така група пацієнтів якраз у групі ризику щодо Covid-19, тому їх би вакцинувати у першу чергу», – пояснив Лапій.

За словами експерта, хірурги-трансплантологи мали б цікавитися практикою в інших країнах і надати відповідні рекомендації.

Детальніше про протипоказання, які нині офіційно затверджені в Україні, читайте тут.

Грип+Covid

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соцмережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувались від грипу менше 1%.

«Грипу минулого року не було через локдаун. А ми ж не хочемо сидіти в локдауні. Ми хочемо, щоб працювали дитсадки, університети і школа. А саме школа є тим містком, через який вірус грипу опиняється всередині сімей. Тому якщо у нас досі існує поділ на карантинні зони, то цьогоріч захист від грипу є актуальнішим, ніж у минулому сезоні, коли всі навчалися дистанційно.

Вчора Національна технічна група з питань імунопрофілактики проголосувала за надання рекомендації МОЗ щодо можливої вакцинації в один день у різні руки вакциною проти грипу та вакциною проти Covid-19. «Однак це не означає, що вже сьогодні це офіційна рекомендація – треба дочекатися затвердження МОЗ», – уточнив Лапій.

До слова, що стосується планової (ре)вакцинації від інших інфекційних хвороб (дифтерія, правець, гепатит В тощо), то Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує витримати паузу у 14 днів між ними і щепленням проти Covid-19.

Федір Лапій – імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Фото: «Укрінформ»)

Третя доза вакцини від Covid-19

«Тут треба чітко розрізняти два поняття. Перше – додаткова доза для пацієнтів з імуносупресією (послаблений імунітет – «Главком»), яку вводять через 28 днів після другої дози у випадку, коли на дві дози є погана імунна відповідь. Інша річ – бустерна доза, яку вводять через шість місяців після другої дози, аби посилити імунну відповідь», – пояснив Лапій і уточнив, що на сьогодні точно відомо, що третя доза дає чудові результати для людей літнього віку чи імуносупресивних пацієнтів.

Комбінації вакцин

В Україні наразі дозволена така комбінація: дві CoronaVac, третя – Pfizer.

За словами Лапія, у світі ж тривають дослідження й інших варіацій. Так, в Індонезії після двох доз CoronaVac дозволили вводити AstraZeneca через п’ять-шість місяців – з розрахунку на «дельта»-штам. Нині кілька країн досліджують таку комбінацію: дві дози AstraZeneca, третя – Pfizer. «Наразі чітких відповідей у жодної країни немає. В Ізраїлі виявили побічні ефекти від такої комбінації: у людей віком понад 90 років з супутньою онкологією», – зазначив він.

Чому вакциновані опиняються в лікарнях

Лапій нагадав, що вакцина проти Covid-19 захищає від тяжкого перебігу хвороби. Якщо подивитися на Велику Британію, де понад 80% населення людей віком від 16 років вакциновані вже двома дозами, побачимо, що там справді фіксується збільшення випадків захворюваності, але крива смертності фактично не йде вгору. Так, у них фіксується певний ріст шпиталізацій, але медична система країни легко справляється з ними.

«Треба розуміти, що чим більше вакцинованих людей, тим і більша кількість шпиталізованих серед цієї категорії. Щоб коректно робити висновки, треба не просто рахувати, а розраховувати кількість шпиталізованих на 100 тис. вакцинованих і 100 тис. невакцинованих пацієнтів. Від колег з реанімаційних відділень знаю, що з усіх пацієнтів, які потрапили до реанімацій, частка вакцинованих становить лише 2% . Щоправда, досі йде дослідження, коли була вакцинація, однією дозою чи двома, і якою вакциною», – підкреслив він.

Експерт також нагадав: не треба забувати, що нині відбуваються фальсифікації записів щодо вакцинації. Відтак, логічно припустити, що серед шпиталізованих є люди із підробними записами.

Принагідно Лапій підкреслив, що вакцинація не викликає безпліддя, а от Covid-19 якраз викликає порушення фертильної функції. Крім того, вакцинація зменшує ризик постковіду – тривалого виявлення низки симптомів після хвороби на коронавірусну інфекцію.

Наталія Сокирчук, «Главком»