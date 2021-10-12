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    У Києві за добу зафіксовано понад 600 нових хворих і 25 жертв Covid-19

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    Значна кількість киян перестала дотримуватися маскового режиму - У Києві за добу зафіксовано понад 600 нових хворих і 25 жертв Covid-19
    Значна кількість киян перестала дотримуватися маскового режиму
    Фото: glavcom.ua

    На Київщині зростає добова кількість виявлених хворих на коронавірус

    За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 628 осіб. Це на 415 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 10 жовтня було зафіксовано 213 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 240 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 222 тис. осіб (за добу 11 жовтня – 198)
    • померли понад 5,5 тис. людей (за добу – 25)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 138 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 512 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 128 тис. осіб (за добу 11 жовтня – 188)
    • померли 2,9 тис. осіб (за добу – 15).

    11 жовтня в Україні медики зафіксували понад 11,9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, за добу 10 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21 особа.

    Біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігаються черги автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Бригади «швидких» стоять у черзі майже 5 годин.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

    Минулого тижня в столичних медзакладах перебувало понад 1200 хворих на коронавірус.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу зафіксовано понад 600 нових хворих і 25 жертв Covid-19