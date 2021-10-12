У «помаранчевій» зоні карантину перебувають 15 областей

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Чернівецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях

Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 420 на 100 тис.

Станом на ранок 12 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки на сьогодні віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 420 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності – 255 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області – 833 на 100 тис. населення, Луганській – 833, Харківській – 607, Сумській – 608.

Рівень госпіталізацій перевищено у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Станом на 11 жовтня завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищено в п'яти регіонах – Донецькій (72,5%), Запорізькій (67,2%), Одеській (68,6%), Сумській (65,9%), Харківській (66,5%) областях.

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Зазначимо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.