МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу

Вакцинація допомагає мінімізувати ризик тяжкого перебігу та смерті від коронавірусу

Хворі на Covid-19 можуть по-різному переносити захворювання, через це встановити та спрогнозувати перебіг хвороби практично неможливо.

Втім, медики встановили найпоширеніші симптоми «легкого» коронавірусу, повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що уникнути важкого перебігу можна, зробивши щеплення від коронавірусу. Серед симптомів легкої форми у відомстві виділяють наступні:

лихоманка до 38 градусів;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

біль в горлі;

біль у м'язах;

кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;

відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);

спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Уточнюється, що вірус постійно мутує, через що перелік не можна вважати повним та остаточним. У зв'язку з цим рекомендується робити тест на коронавірус при будь-яких симптомах.

«Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

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