  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Цьогоріч Київ уникне жорсткого локдауну – Кличко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами Віталія Кличка, Київ є лідером вакцинації в Україні - Цьогоріч Київ уникне жорсткого локдауну – Кличко
    За словами Віталія Кличка, Київ є лідером вакцинації в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Міська влада з оптимізмом дивиться на ситуацію

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Про це мер розповів в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

    За його словами, попри те, що захворюваність коронавірусом зростає, а Київ є містом із найбільшою концентрацією людей, міська влада з оптимізмом дивиться на ситуацію.

    «Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 млн людей. Половина з них – понад 800 тис. – щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу», – розповів Кличко.

    Міський голова запевнив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

    «Наразі в столиці оснащено понад 4,5 тис. ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів штучної вентиляції легень», – зазначив міський голова.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

    Читайте також:

    Теги: Віталій Кличко Київ міністр Україна карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цьогоріч Київ уникне жорсткого локдауну – Кличко