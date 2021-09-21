Цьогоріч Київ уникне жорсткого локдауну – Кличко

За словами Віталія Кличка, Київ є лідером вакцинації в Україні

Міська влада з оптимізмом дивиться на ситуацію

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Про це мер розповів в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

За його словами, попри те, що захворюваність коронавірусом зростає, а Київ є містом із найбільшою концентрацією людей, міська влада з оптимізмом дивиться на ситуацію.

«Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 млн людей. Половина з них – понад 800 тис. – щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу», – розповів Кличко.

Міський голова запевнив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

«Наразі в столиці оснащено понад 4,5 тис. ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів штучної вентиляції легень», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.