У Київраді вирішили знести кінотеатр «Загреб»: що буде на його місці



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Кінотеатр «Загреб» закрито у звꞌязку з аварійним станом будівлі

На місці кінотеатру буде побудовано новий об’єкт громадського призначення

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодила рішення знести стару будівлю комунального кінотеатру «Загреб» у Голосіївському районі міста. Натомість планується залучити інвестора для створення на цьому місці нового об’єкта громадського призначення, частина якого, аналогічна за площею до старого кінотеатру, буде повернута у користування міста.

Відповідний проект рішення «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом об’єкта громадського призначення на просп. Голосіївському,116 у Голосіївському районі» Комісія схвалила на своєму засіданні 12 лютого 2019 року та рекомендувала його затвердити Київраді.

«Надати дозвіл комунальному підприємству КМДА «Київкінофільм» на знесення комплексу нежитлових будівель загальною площею 2 554,6 кв. м на просп. Голосіївському,116 у Голосіївському районі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», - говориться у проекті рішення Київради.

Як повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник, рішення має організаційний характер і спрямоване на підготовку до проведення самого інвестиційного конкурсу та залучення інвестора для будівництва об’єкта громадського призначення за зазначеною адресою.

«Інвестор безоплатно передає до комунальної власності територіальної громади міста Києва частину об’єкта інвестування площею не меншою, ніж існуюча для розміщення закладу культури», - говориться у проекті рішення.

Після визначення переможця інвестиційного конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору, відбудеться відшкодування інвестором вартості будівель. Була проведена оцінка їх вартості, і, відповідно до умов, які будуть в інвестиційному конкурсі, інвестор зобов’язаний передати ті площі, які є на сьогоднішні в кінотеатрі «Загреб», в новому об’єкті, який буде збудовано», - розповіла про проект Мельник.

Також вона повідомила, що кінотеатр «Загреб» не включений до програми приватизації комунального майна, тож є можливість вільного відведення земельної ділянки. Наразі вона нікому не належить, там затверджено Детальний план території (ДПТ), який дозволяє споруджувати на цій ділянці будівлі громадського призначення, в тому числі і кінотеатр.

«Тобто функціональне призначення буде збережено – це буде громадська будівля з приміщеннями кінотеатру», - пообіцяла Мельник.

Раніше повідомлялося, що «Київкінофільм» проводить капітальний ремонт кінотеатрів «Краків», «Старт» та «Промінь», а у 2019 році розпочне капремонт кінотеатру «Братислава». У 2016 році були закриті кінотеатри «Братислава» та «Загреб» у звꞌязку з аварійним станом будівель.

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Джерело: Вечірній Київ