Занедбаний кінотеатр ім. Гагаріна реконструюють і добудують (фото)



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Проект реконструкції КП «Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна»

Під час оновлення споруди кількість поверхів буде збільшено до п’яти

Будівлю комунального підприємства КП «Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна» на вулиці Щусєва, 5 у Шевченківському районі реконструюють. Відповідний проект затверджено розпорядженням КМДА.

«Під час оновлення споруди кількість поверхів буде збільшено до п’яти. У надбудові розташують адміністративні та робочі приміщення комунальних підприємств «Телекомпанія «Київ», «Радіостанція «Голос Києва» та «Вечірній Київ», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Вячеслав Непоп.

Комфортні умови будуть створені і для публічного показу та перегляду кінофільмів. Зокрема, на першому поверсі облаштують глядацьку кінозалу із сучасним обладнанням на 98 місць, просторим фойє, допоміжними приміщеннями та безбар’єрним доступом. Загалом здійснити роботи мають протягом року.

Проект реконструкції затверджено з урахуванням експертного звіту державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

Нагадаємо, що кінотеатр імені Гагаріна, збудований у 1971 році, пропрацював за призначенням до 1993 року. Потім там відкрили ресторан з більярдним клубом, який невдовзі закрили. У 1998-му за рішенням районної державної адміністрації у будівлі створили продовольчий ринок, а глядацький зал звільнили від крісел та глядацького обладнання. У травні 2001 року рішенням Київради приміщення передали Українській православній церкві для створення Сирецького меморіалу, але виконанню цього рішення завадили місцеві продавці. Лише в 2007 році вдалось вивести торгівлю з будівлі, але кінотеатр досі не експлуатується і разом із територією перебуває у занедбаному аварійному стані.

Як повідомлялося, 4 січня 2019 року закінчився термін договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ», який останні 20 років орендувало ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр Київ». Столична влада проведе новий конкурс з передачі будівлі кінотеатру «Київ» в оренду. Стартова ціна оренди становитиме 700 тис. гривень на місяць, а сам конкурс проведуть у найближчі півтора місяця.

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