Столична влада підрахувала, скільки разів кияни дзвонили на гарячу лінію 1551

За минулий рік до Контактного центру 1551 надійшло понад 1,5 млн дзвінків

За 2017 рік до Контактного центру міста Києва надійшло понад 1,5 млн дзвінків і 1 млн звернень від столичних мешканців. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». За добу до Центру надходить понад 4 тис. дзвінків, які оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів столичної держадміністрації. У



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За минулий рік до Контактного центру 1551 надійшло понад 1,5 млн дзвінків

За 2017 рік до Контактного центру міста Києва надійшло понад 1,5 млн дзвінків і 1 млн звернень від столичних мешканців.

Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

За добу до Центру надходить понад 4 тис. дзвінків, які оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів столичної держадміністрації. У періоди «пікових» навантажень кількість дзвінків може збільшуватись вдвічі.

Для ліквідації черги до операторів працює «База знань», яка у зручній формі надає киянам відповіді на основні питання, тому для отримання інформації не обов’язково звертатися до оператора.

Окрім цього, на базі Контактного центру міста Києва діє проект «Прямий зв’язок з київською міською владою». Проект реалізується з метою надання можливості кожному мешканцю столиці особисто поставити питання до представників органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, а також для ефективного виявлення і вирішення актуальних проблем киян.

Так, упродовж 2017 року проведено 49 «прямих ліній» за участю представників міської влади. Загалом під час «прямих ліній» зареєстровано 486 звернень і порушено 913 питань. Щодо всіх порушених питань було надано розгорнуті відповіді та коментарі заявникам, які звернулись за телефоном.

Слідкувати за спілкуванням киян із посадовими особами можна на сайті Контактного центру www.1551.gov.ua, де трансляція відбувається в режимі онлайн. Запитання приймають за телефоном 15-51.

Найчастіше у 2017 році кияни зверталися до Контактного центру міста Києва з питань житлового господарства, транспорту, соціального забезпечення, охорони здоров’я та ветеринарної медицини.