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    Столична влада повідомила, скільки доз вакцини залишилось у Києві

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    У Києві діє розгалужена вакцинальна мережа - Столична влада повідомила, скільки доз вакцини залишилось у Києві
    У Києві діє розгалужена вакцинальна мережа
    фото: КМДА

    Киянам на вибір пропонують чотири види вакцини

    На сьогодні у Києві достатньо різних видів вакцин від Covid-19 для того, щоб усі охочі мали змогу зробити щеплення. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час круглого столу: «Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти Covid-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні».

    «Ми маємо широкий вибір вакцин – CoronaVac, AstraZeneca, Сomirnaty та Moderna. Залишок станом на 22 листопада у столиці складав понад 370 тис. доз», – наголосила Старостенко.

    Вона також зауважила, що столиця від самого початку є лідером вакцинальної кампанії серед усіх регіонів України: «Станом на сьогодні в Києві зроблено 2,8 млн щеплень, і тільки за минулу добу – 31,5 тис. доз. Це найвищий показник серед інших регіонів України та найкращий результат із виконання плану, доведеного місту від Міністерства охорони здоров’я».

    При цьому заступниця голови КМДА зазначила, що у столиці одні з найвищих в Україні показників вакцинації пріоритетних груп, зокрема, літніх людей: майже 70% людей категорії 60+ вакциновані принаймні однією дозою.

    «Те ж саме стосується і працівників освітньої сфери. Відучора відновили очне навчання практично всі столичні школи, і від роботи через відсутність вакцинації було відсторонено лише 0,1% працівників закладів освіти», – підкреслила Старостенко.

    Вона додала, що такі високі показники – передусім результат злагодженої та системної роботи Департаменту охорони здоров’я, столичних медиків та всіх задіяних у вакцинальному процесі.

    Нагадаємо, що наразі в Києві діє розгалужена та зручна для киян вакцинальна мережа:

    • 157 кабінетів щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки;
    • 21 мінівакцинальний центр;
    • Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ (понад 190 тис. доз);
    • 53 мобільні бригади;
    • понад 40 тимчасових вакцинальних центрів (понад 273 тис. щеплень):
    • у 6 ТЦ «Епіцентр»;
    • у 25 торговельно-розважальних центрах;
    • у 8 Центрах надання адміністративних послуг;
    • на Центральному автовокзалі;
    • на Житньому ринку;
    • у готелі «Національний»;
    • у декількох релігійних установах.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ КМДА вакцинація коронавірус
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    Столична влада повідомила, скільки доз вакцини залишилось у Києві