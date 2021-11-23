Столична влада повідомила, скільки доз вакцини залишилось у Києві
Киянам на вибір пропонують чотири види вакцини
На сьогодні у Києві достатньо різних видів вакцин від Covid-19 для того, щоб усі охочі мали змогу зробити щеплення. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко під час круглого столу: «Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти Covid-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні».
«Ми маємо широкий вибір вакцин – CoronaVac, AstraZeneca, Сomirnaty та Moderna. Залишок станом на 22 листопада у столиці складав понад 370 тис. доз», – наголосила Старостенко.
Вона також зауважила, що столиця від самого початку є лідером вакцинальної кампанії серед усіх регіонів України: «Станом на сьогодні в Києві зроблено 2,8 млн щеплень, і тільки за минулу добу – 31,5 тис. доз. Це найвищий показник серед інших регіонів України та найкращий результат із виконання плану, доведеного місту від Міністерства охорони здоров’я».
При цьому заступниця голови КМДА зазначила, що у столиці одні з найвищих в Україні показників вакцинації пріоритетних груп, зокрема, літніх людей: майже 70% людей категорії 60+ вакциновані принаймні однією дозою.
«Те ж саме стосується і працівників освітньої сфери. Відучора відновили очне навчання практично всі столичні школи, і від роботи через відсутність вакцинації було відсторонено лише 0,1% працівників закладів освіти», – підкреслила Старостенко.
Вона додала, що такі високі показники – передусім результат злагодженої та системної роботи Департаменту охорони здоров’я, столичних медиків та всіх задіяних у вакцинальному процесі.
Нагадаємо, що наразі в Києві діє розгалужена та зручна для киян вакцинальна мережа:
- 157 кабінетів щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки;
- 21 мінівакцинальний центр;
- Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ (понад 190 тис. доз);
- 53 мобільні бригади;
- понад 40 тимчасових вакцинальних центрів (понад 273 тис. щеплень):
- у 6 ТЦ «Епіцентр»;
- у 25 торговельно-розважальних центрах;
- у 8 Центрах надання адміністративних послуг;
- на Центральному автовокзалі;
- на Житньому ринку;
- у готелі «Національний»;
- у декількох релігійних установах.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.
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