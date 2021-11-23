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    1,6 тис. хворих за добу: у Києві різке зростання кількості випадків Covid-19

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    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують до лікарень - 1,6 тис. хворих за добу: у Києві різке зростання кількості випадків Covid-19
    Хворих на коронавірус із ускладненнями шпиталізують до лікарень
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 35 осіб

    За минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1631 особи. Це на 1273 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 21 листопада було зафіксовано 358 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 289 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 247 тис. осіб (за добу 22 листопада – 1466)
    • померли понад 7,2 тис. людей (за добу – 35)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 169 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 830 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 145 тис. осіб (за добу 22 листопада – 620)
    • померли 3,9 тис. осіб (за добу – 27).

    22 листопада в Україні медики зафіксували понад 12 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    1,6 тис. хворих за добу: у Києві різке зростання кількості випадків Covid-19