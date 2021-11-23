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    Covid-вакцинацію в Україні завершили понад 10 млн осіб

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    22 листопада вакциновано проти коронавірусу понад 270 тис. людей - Covid-вакцинацію в Україні завершили понад 10 млн осіб
    22 листопада вакциновано проти коронавірусу понад 270 тис. людей
    фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 22,9 млн щеплень

    Понад 10 млн українців завершили імунізацію від Covid-19. Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Так, за добу, 22 листопада, в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 270 тис. людей. Одну дозу отримали 79,2 тис. людей, повністю імунізовані – 191 тис. людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 12,9 млн українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 10 млн осіб. Загалом проведено 22,9 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, у понеділок в Україні підтвердили 12,7 тис. нових хворих на Covid-19, за добу коронавірус забрав життя 720 українців.

    До слова, Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження.

    Також повідомлялося, що Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

    Нагадаємо, нові «альфа»- і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-вакцинацію в Україні завершили понад 10 млн осіб