Covid-вакцинацію в Україні завершили понад 10 млн осіб

Загалом в Україні проведено 22,9 млн щеплень

Понад 10 млн українців завершили імунізацію від Covid-19. Про це інформує пресцентр МОЗ.

Так, за добу, 22 листопада, в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 270 тис. людей. Одну дозу отримали 79,2 тис. людей, повністю імунізовані – 191 тис. людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 12,9 млн українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 10 млн осіб. Загалом проведено 22,9 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, у понеділок в Україні підтвердили 12,7 тис. нових хворих на Covid-19, за добу коронавірус забрав життя 720 українців.

До слова, Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження.

Також повідомлялося, що Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

Нагадаємо, нові «альфа»- і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.