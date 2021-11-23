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    Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини

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    Вакцина, зокрема, буде використовуватися для додаткових щеплень українців - Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини
    Вакцина, зокрема, буде використовуватися для додаткових щеплень українців
    фото з відкритих джерел

    Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від Covid-19 на 2022-2023 роки

    Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

    «Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від Covid-19 на 2022–2023 роки з чіткими термінами поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно», – зазначив він.

    За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

    «Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від Covid-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше», – додав Ляшко.

    Нагадаємо, Covid-вакцинацію в Україні завершили понад 10 млн осіб.

    У понеділок в Україні підтвердили 12,7 тис. нових хворих на Covid-19, за добу коронавірус забрав життя 720 українців.

    До слова, Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини: нове дослідження.

    Також повідомлялося, що Covid-19 вибився у «лідери» серед найчастіших причин смерті українців у 2021 році.

    Нагадаємо, нові «альфа»- і «дельта»-штами коронавірусу еволюціонують, щоб заражати більше людей. До такого висновку прийшли вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини