Столична влада призупинила конкурс на оренду кінотеатру «Київ»



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Приміщення кінотеатру «Київ» здається в оренду на 10 років

КМДА хоче провести конкурс на ProZorro

Київська міська держадміністрація призупинила конкурс на оренду будівлі кінотеатру «Київ» на час розгляду Київрадою рішення про проведення конкурсу у системі ProZorro.Продажі.

Автори проекту пропонують скасувати рішення про включення кінотеатру до майна, яке може бути передано в оренду. Натомість пропонується відновити пошук орендарів і провести конкурс на ProZorro. Продажі.

Конкурс мав відбутися 15 квітня у приміщенні мерії.

За умовами, які КМДА висуває до орендодавця, 30% загального репертуару має становити українське кіно. Орендар також має продовжити співпрацю з фестивалями «Молодість», DocuDays, КРОК, Одеським міжнародним кінофестивалем тощо, а також продовжувати покази артхаусного кіно.

Новий договір оренди діятиме 10 років. Протягом цього часу Київрада не прийматиме рішення щодо приватизації кінотеатру.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Умови нового конкурсу на оренду кінотеатру були озвучені на засіданні Постійної комісії Київради з питань власності 19 березня.

Раніше повідомлялося, що особи, які хочуть взяти майно в оренду, мають подати заяву та документ, що засвідчує сплату першої частини авансовою орендної сплати в розмірі 1,138506 млн грн без ПДВ.

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Джерело: Хмарочос