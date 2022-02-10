Столична влада випробовує нову схему демонтажу незаконної реклами

Розміщення будь-якої вивіски можливе за умови отримання відповідного документу на неї від Управління з питань реклами

Із 14 до 18 лютого КП «Київреклама» проводитиме демонтажі на перехресті вулиць Ревуцького та Анни Ахматової

У столиці в тестовому режимі запрацювала нова форма сповіщення підприємців про демонтаж незаконних конструкцій, а саме: анонсування локацій демонтажу. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Із 14 до 18 лютого КП «Київреклама» проводитиме демонтажі на перехресті вулиць Ревуцького та Анни Ахматової.

«Розміщення будь-якої рекламної конструкції чи вивіски можливе за умови отримання відповідного документу на неї від Управління з питань реклами. В іншому випадку конструкція вважається незаконною і підлягає демонтажу. Правила розміщення реклами у столиці прості і прозорі, опубліковані на офіційному сайті управління і не вимагають втручання у, так званому, ручному режимі», – зазначила Оксана Поліщук.

Вона також додала, що перед демонтажними роботами власники, яких було ідентифіковано (конструкція має відповідне маркування), отримують на свою юридичну адресу лист від управління про обов’язкове усунення невідповідностей чи демонтаж своєї незаконної конструкції. Через 15 робочих днів конструкція, яка лишилася в незмінному стані, потрапляє до наказу на демонтаж. Якщо власника не ідентифіковано, така конструкція потрапляє до наказу на наступний день.

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