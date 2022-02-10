ФСБ затримала українця: Росія звинувачує киянина у масовому «мінуванні»

У ФСБ стверджують, що до мінувань начебто причетний київський студент Антон Осипчук та його спільники

РФ звинуватилаа українського студента у масовому «мінуванні» будівель у СНД

Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що затримала 14 людей, які нібито розсилали повідомлення про загрозу вибуху в освітніх закладах Росії, а також країн СНД та окупованих Росією районах Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє російське видання РБК, у ФСБ стверджують, що до мінувань причетний київський студент Антон Осипчук та його спільники.

«У ході спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих «сваттингових» інтернет-спільнот, а їхніми організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження, уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (Київ), а також його спільники», — йдеться у повідомленні.

У ФСБ наголосили, що загалом затримали 14 людей, які входили до складу спільнот.

Тим часом в Україні з нового року чи не щодня до поліції надходять повідомлення про мінування аеропортів, вокзалів, торгових центрів та навчальних закладів.

Нагадаємо, що СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Також СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з Росії.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.