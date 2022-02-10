У столиці зростає кількість випадків коронавірусу: за добу майже чотири тис. хворих

У Київській області за добу виявлено 1373 хворих

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 344 тис. осіб

За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 3880 людей. Це на 196 осіб більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 393 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 344 тис. осіб (за добу 9 лютого – 1377)

померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 25)

Наразі активних хворих у Києві понад 40 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 211 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1373 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 187 тис. осіб (за добу 9 лютого – 631)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 6)

Нагадаємо, за минулу добу українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Зокрема захворювання діагностували у 3486 дітей і 1101 медпрацівник.

Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.