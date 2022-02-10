У столиці зростає кількість випадків коронавірусу: за добу майже чотири тис. хворих
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 344 тис. осіб
За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 3880 людей. Це на 196 осіб більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 393 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 344 тис. осіб (за добу 9 лютого – 1377)
- померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 25)
Наразі активних хворих у Києві понад 40 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 211 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1373 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 187 тис. осіб (за добу 9 лютого – 631)
- померли 4,8 тис. осіб (за добу – 6)
Нагадаємо, за минулу добу українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Зокрема захворювання діагностували у 3486 дітей і 1101 медпрацівник.
Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.
Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.
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