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    У столиці зростає кількість випадків коронавірусу: за добу майже чотири тис. хворих

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    У Київській області за добу виявлено 1373 хворих - У столиці зростає кількість випадків коронавірусу: за добу майже чотири тис. хворих
    У Київській області за добу виявлено 1373 хворих
    фото: novyny.live

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали понад 344 тис. осіб

    За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 3880 людей. Це на 196 осіб більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 393 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 344 тис. осіб (за добу 9 лютого – 1377)
    • померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 25)

    Наразі активних хворих у Києві понад 40 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 211 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1373 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 187 тис. осіб (за добу 9 лютого – 631)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 6)

    Нагадаємо, за минулу добу українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Зокрема захворювання діагностували у 3486 дітей і 1101 медпрацівник.

    Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

    Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

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    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    У столиці зростає кількість випадків коронавірусу: за добу майже чотири тис. хворих