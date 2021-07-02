Очищення Києва від реклами. У мерії розповіли про нову тенденцію

За пів року з вулиць міста прибрали 2165 рекламних штендерів

У середньому за день у Києві демонтують понад 70 рекламних конструкцій

У Києві за перше півріччя 2021 року демонтовано 12961 одиницю незаконних рекламних конструкцій, а це в середньому понад 70 конструкцій за один робочий день. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Оксана Поліщук.

Чиновниця звернула увагу на нову тенденцію – 67% конструкцій демонтують самі власники, після отримання вимоги на демонтаж.

За її словами, найбільше демонтовано реклами на фасадах будинків. Тільки незаконних вивісок, банерів, кронштейнів, електронних табло, екранів, лайтпостерів та щитів виявили 9151 шт.

Окрім того, у місті прибрали: 2165 штендерів, 753 реклами на опорі, 586 наземних конструкцій, 176 конструкцій на даху та 130 незаконних реклам на транспорті.

«За незаконні рекламні конструкції, що не відповідають правилам, за ці пів року виписано 243 адміністративні протоколи. За кожен із них передбачено стягнення штрафу до 1700 грн», – додала Поліщук.

Як повідомлялося, за две перших тижні літа найбільшу кількість незаконної реклами співробітники «Київреклами» демонтували на Контрактовій площі.

У травні цього року на вулицях Києва було демонтовано майже 2 тисячі конструкцій.

Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та комунальне підприємство «Київреклама» розробили та презентували нову методичку з оформлення вивісок.



