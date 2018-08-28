  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада визнала аварійною садибу Мурашка: мешканців відселять

    • Розсилка
    <div class="alt">Садиба Мурашка є памʼяткою історії та архітектури&nbsp;</div> <span></span> <div class="adv"> <div id="corebanner_2" place="2" class="corebannerlist bn_hold loadedbanner_3" loadedbanner="3">&lt;ins class="adsbygoogle" data-ad-client="c - Столична влада визнала аварійною садибу Мурашка: мешканців відселять
    Садиба Мурашка є памʼяткою історії та архітектури 
    <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="c

    Чотири житлових будинки садиби художника Мурашка визнали аварійними

    Міська влада після обстежень напівзруйнованої садиби художника Олександра Мурашка на Малій Житомирській визнала чотири її будинку непридатними для проживання. У зв'язку з цим висновком, а також необхідністю проведення протиаварійних робіт, жителів одного з будинків відселять.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Київської міської держадміністрації.

    Згідно з документом, чотири житлових будинки №12а, 12б, 14а та 14б садиби художника визнали аварійними. Але, щоб провести протиаварійні роботи, Департаменту будівництва та житлового забезпечення доручили відселити мешканців будинку №12а та надати їм житло, придбане на кошти бюджету міста.

    У той же час Департаменту культури доручили відновити першочергові протиаварійні роботи приміщень садиби Мурашка.

    Раніше для вирішення проблемних питань щодо першочергових протиаварійних робіт приміщень садиби Мурашка було утворено комісію з обстеження стану жилих будівель цієї садиби.

    Читайте також
    Київ історія благоустрій КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ