Столична влада визнала аварійною садибу Мурашка: мешканців відселять
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Чотири житлових будинки садиби художника Мурашка визнали аварійними
Міська влада після обстежень напівзруйнованої садиби художника Олександра Мурашка на Малій Житомирській визнала чотири її будинку непридатними для проживання. У зв'язку з цим висновком, а також необхідністю проведення протиаварійних робіт, жителів одного з будинків відселять.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Київської міської держадміністрації.
Згідно з документом, чотири житлових будинки №12а, 12б, 14а та 14б садиби художника визнали аварійними. Але, щоб провести протиаварійні роботи, Департаменту будівництва та житлового забезпечення доручили відселити мешканців будинку №12а та надати їм житло, придбане на кошти бюджету міста.
У той же час Департаменту культури доручили відновити першочергові протиаварійні роботи приміщень садиби Мурашка.
Раніше для вирішення проблемних питань щодо першочергових протиаварійних робіт приміщень садиби Мурашка було утворено комісію з обстеження стану жилих будівель цієї садиби.