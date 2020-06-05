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    Столичне підприємство підозрюється у несплаті 22,5 млн грн податку

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    Податківці перевірили та вилучили&nbsp;первинну фінансово-господарську документацію компанії - Столичне підприємство підозрюється у несплаті 22,5 млн грн податку
    Податківці перевірили та вилучили первинну фінансово-господарську документацію компанії

    Керівнику підприємства повідомлено підозру

    За процесуального керівництва прокуратури Києва слідчими Державної фіскальної служби повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Згідно з матеріалами слідства, компанія відобразила у документах податкової та бухгалтерської звітності придбання насіння соняшника від фірм, що мають ознаки фіктивності. Надалі шляхом завищення своїх витрат підприємство умисно ухилилося від сплати податку на прибуток у сумі близько 22,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    У четвер, 4 червня, в межах вказаного кримінального провадження співробітниками слідчого управління ДФС у Києві проведено ряд обшуків в офісах компанії в столиці та інших регіонах України, у ході яких вилучено первинну фінансово-господарську документацію, печатки та чорнові записи.

    Слідчі дії тривають.

    Вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з Дніпровським управлінням поліції викрито керівника комунального підприємства «Житло-сервіс», який, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно відчужив приміщення співвласників спільного майна багатоквартирного будинку.

    обшук ДФС прокуратура Київ кримінал податки
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