Столичне підприємство підозрюється у несплаті 22,5 млн грн податку



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Податківці перевірили та вилучили первинну фінансово-господарську документацію компанії

Керівнику підприємства повідомлено підозру

За процесуального керівництва прокуратури Києва слідчими Державної фіскальної служби повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, компанія відобразила у документах податкової та бухгалтерської звітності придбання насіння соняшника від фірм, що мають ознаки фіктивності. Надалі шляхом завищення своїх витрат підприємство умисно ухилилося від сплати податку на прибуток у сумі близько 22,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У четвер, 4 червня, в межах вказаного кримінального провадження співробітниками слідчого управління ДФС у Києві проведено ряд обшуків в офісах компанії в столиці та інших регіонах України, у ході яких вилучено первинну фінансово-господарську документацію, печатки та чорнові записи.

Слідчі дії тривають.

Вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу.

Як повідомлялося, Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно з Дніпровським управлінням поліції викрито керівника комунального підприємства «Житло-сервіс», який, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно відчужив приміщення співвласників спільного майна багатоквартирного будинку.