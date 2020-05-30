В Україні значно зріс податок при продажу авто



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Лише перший продаж транспортного засобу не оподатковується

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і наступного авто потрібно було заплатити державі 5% вартості, то тепер – 18%

В Україні змінився порядок оподаткування доходів від продажу або обміну рухомого майна (транспортних засобів).

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

Зазначається, що законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних суперечностей у податковому законодавстві» внесено зміни, зокрема, до ст.173 Податкового кодексу, що регулює порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна.

Закон № 466-IX опубліковано в офіційному виданні «Голос України» 22 травня цього року. Дія Закону поширюється на продажі машин від 1 січня 2020 року.

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і наступного автомобіля потрібно було заплатити державі 5% вартості, то тепер – 18%.

Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, в тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів. Перший продаж транспортного засобу не оподатковується. Якщо другий, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше.

При продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

Раніше повідомлялося, в Україні хочуть змінити правила розмитнення автомобілів.