З 1 червня у Києві розпочнеться подача документів до шкіл і садочків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для зарахування у садочки подаватимуться документи в електронному вигляді

Незабаром кияни зможуть подати документи на зарахування дітей до садочків і шкіл. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він розповів, як можна подати документи.

«Щодо зарахування до садочків та шкіл. Розсилку запрошень до садочків, згідно поданих заявок і електронної черги, Департамент освіти поновить з 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді», - сказав мер.

«А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть в школах з 1 червня до 1 вересня», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 25 травня в Україні відновлять роботу метрополітени. Крім того, уряд дозволить працювати дитячим садочкам.

У Києві відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду.

Як повідомлялося, у Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень». Він був підготовлений за дорученням мера Віталія Кличка і ухвалений на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цей документ враховує специфіку та реалії українських економічних і культурних особливостей, а також досвід виходу з карантину інших країн.

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