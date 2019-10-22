Жахливий смог у Києві: депутати придумали, як заспокоїти містян



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Наразі через спалювання опалого листя у Києві погіршилася якість повітря

Наступного року у Києві розпочнуть будівництво станції з переробки опалого листя

У Києві вже наступного року планується старт будівництва комплексу з переробки органічних решток (опале листя, скошена трава та зрізані гілки), в результаті чого вироблятиметься біогаз.

Підприємство включатиме три біореактори, де і перероблятиметься органічна сировина. За попередніми оцінками, це щороку близько 30 тонн органіки, яку зараз комунальні підприємства зберігають на спеціальних майданчиках, де або компостують, або утилізують.

Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

Відкриття комплексу дасть одразу дві переваги: запобігання спалюванню листя та отримання біогазу і добрива, що залишаються після переробки органіки.

Крім листя і трави, у комплексі можна буде перероблювати продукти харчування, жири та рідкі побутові відходи.

Представництво фінської компанії, яке займатиметься будівництвом, взяло зразки сировини (вологе і сухе опале листя та скошена трава) для проведення досліджень.

Вже найближчим часом київська влада планує побудувати кілька таких комплексів і зараз вивчає усі можливі локації.

Як відомо, уже кілька днів у Києві спостерігається смог. Якість повітря різко погіршилася. Це пов'язано, зокрема, з погодними умовами, масовим спаленням опалого листя і пожежами торфовищ навколо Києва.

Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.