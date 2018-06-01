  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столичні водолази третій день шукають підлітка, який потонув у Дніпрі

    • Розсилка
    Столичні водолази третій день шукають підлітка, який потонув у Дніпрі

    Хлопець купався біля Пішохідного мосту, нирнув і не винирнув більше

    Починаючи з 30 травня, столичні водолази проводять пошукові роботи хлопчика 2004 року, який, купаючись в районі Пішохідного мосту ближче до острова Труханів, нирнув під воду і не винирнув.

    31 травня рятувальниками було обстежено 17,1 тис. кв. м акваторії річки Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Для пошуку хлопця залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві та водолазів КМДА.

    З початку пошукових робіт обстежено 23 тис. кв. м акваторії річки Дніпро. При проведенні пошукових робіт рятувальники використовують гідролокатор бокового обзору, який дозволяє за короткий термін обстежити територію річки Дніпра. 

    Водолази обстежують акваторію річки Дніпро в районі Пішохідного моста. Пошукові роботи проводяться протягом світового дня.

    На даний час пошукові роботи тривають.

    Читайте також
    Київ ДСНС діти рятувальники КМДА річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ