Столичні водолази третій день шукають підлітка, який потонув у Дніпрі

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Хлопець купався біля Пішохідного мосту, нирнув і не винирнув більше

Починаючи з 30 травня, столичні водолази проводять пошукові роботи хлопчика 2004 року, який, купаючись в районі Пішохідного мосту ближче до острова Труханів, нирнув під воду і не винирнув.

31 травня рятувальниками було обстежено 17,1 тис. кв. м акваторії річки Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Для пошуку хлопця залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві та водолазів КМДА.

З початку пошукових робіт обстежено 23 тис. кв. м акваторії річки Дніпро. При проведенні пошукових робіт рятувальники використовують гідролокатор бокового обзору, який дозволяє за короткий термін обстежити територію річки Дніпра.

Водолази обстежують акваторію річки Дніпро в районі Пішохідного моста. Пошукові роботи проводяться протягом світового дня.

На даний час пошукові роботи тривають.