Столичних підприємців кличуть на навчальні курси

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У Києві відбудуться безкоштовні дводенні тренінги з управління ефективністю бізнесу

12-13 вересня та 26-27 вересня 2018 року відбудуться безкоштовні дводенні тренінги з управління ефективністю бізнесу. Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації та Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» запрошують власників малого та середнього бізнесу, підприємців, менеджерів різних рівнів, представників галузевих громадських об’єднань на дводенні модулі «Управління ефективністю бізнесу: методи, інструменти і технології».

Так, у рамках першого модуля, 12-13 вересня, відбудуться лекції з управління витратами і доходами; системи обліку витрат і собівартості; бюджетування та його контролю; тактичних рішень в управлінні ефективністю діяльності в умовах ризику і невизначеності.

У рамках другого модуля, 26-27 вересня 2018, учасники тренінгів вчитимуться на практиці ефективно застосовувати інструменти менеджменту та маркетингу. Зокрема, потренуються у плануванні витрат та аналізі конкурентних переваг, контролі й управлінні ефективністю центрів відповідальності, розробці маркетингової стратегії. Окрема лекція буде присвячена управлінському контролю і ризикам підприємницької діяльності.

Місце проведення тренінгів: м. Київ, вул. Андріївська, 1 (метро «Поштова Площа»), ДВНЗ «Університет банківської справи».