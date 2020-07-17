Як «мочили» Кличка. Нардеп Дубінський відзвітував президенту



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Олександр Дубінський вважає, що мер Віталій Кличко втече з Києва до виборів Фото: Фейсбук/Богдан Кицак

Які кримінальні справи обговорювали народний депутат Дубінський і президент Зеленський, «слуга» не уточнив

Народний депутат від провладної партії «Слуга народу» Олександр Дубінський зізнався, що він обговорював з президентом Зеленським карні справи щодо заступників Київського міського голови Віталія Кличка. Про це Дубінський заявив під час виступу на праймеріз щодо виборів кандидата у мера столиці.

Отже, Дубінський каже про Кличка: «А якщо ще й будуть підніматися кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем [Зеленським] говорили, що стосуються його заступників, які показують його корупційне оточення, і які показують його, як людину, яка очолює корупцію, я думаю, він не доживе до виборів, він просто втече».

Які кримінальні справи обговорювали народний депутат Дубінський і президент Зеленський, «слуга» не уточнив.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.