Будівельна мафія: оточення «смотрящого» за Києвом планувало забудувати 2 га на Печерську документ



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Дениса Комарницького називають «смотрящим» за Києвом

Журналісти оприлюднили документи, отримані з одного з комп’ютерів з офісу Дениса Комарницького в Києві

Оточення соратника колишнього мера Києва Леоніда Черновецького та так званого «смотрящого» за містом Дениса Комарницького планує звести житловий комплекс на Печерську – на ділянці під підприємством «Укркінохроніка». Про це повідомляє Bihus.Info.

Раніше народний депутат Гео Лерос передав журналістам флешку зі скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів з офісу Комарницького в Києві. Його вилучили під час проведеного співробітниками СБУ обшуку восени 2019-го. На комп’ютері – цілий ряд як офіційних документів так і «понятійок», що стосуються функціонування будівельного ринку міста, київських тендерів та кооперацій окремих бізнесменів та посадовців.

Ділянка «Укркінохроніки» – підприємства, яке займається (або, принаймні, мало б займатися) збереженням цінних кіноархівів – розташована в елітній частині київського Печерська – на Євгена Коновальця. Ще у 2004 році керівництво підприємства підписало інвестиційний договір з компанією «Зодча Діадема». Фірма повинна була погасити борги підприємства і відремонтувати приміщення для «Укркінохроніки». Взамін – отримати право будувати поруч житловий комплекс. Щоправда, договір так і не був виконаний, не в останню чергу через те, що необхідних дозволів на будівництво отримати так і не вдалося. В подальшому розпочалася судова тяганина, кожен новий керівник «Укркінохроніки» заявляв про все ту ж наявність боргів. Лунали також і заяви про те, що інвестор не будуватиме тут житловий комплекс, а зведе кіномістечко. Втім, ніяких конкретних дій так і не було зроблено.

Один із документів на отриманій журналістами флешці свідчить про те, що оточення Дениса Комарницького зацікавилося ділянкою на Печерську на початку 2017-го. Підготовлена ними інформаційна довідка про об’єкт містить інформацію про те, що «Зодчу Діадему» нібито контролює племінник екскерівника військової прокуратури Анатолія Матіоса, а вказаний в реєстрі бенефіціар – лише «номінал». Після цього, влітку 2017-го з’являється драфт понятійної угоди між ДК (ймовірно, Денис Комарницький) і ЄМ (можна припустити, що це акціонер «Зодчої Діадеми» Євген Медведєв). Сторони домовляються про продаж акцій «Зодчої Діадеми» за 2 мільйони доларів (мільйон – грошима, ще мільйон – квадратними метрами в збудованому комплексі). Важливість саме забудови ділянки «Укркінохроніки» підкреслюється тим, що купівля акцій підприємства – на другому плані, основна ж мета підписання «понятійки» – будівництво

Вже 21 липня Євген Медведєв підписав договір купівлі-продажу акцій «Зодчої Діадеми». Але покупцем виступив не Комарницький, а Максим Половко, співвласник компанії «Еко-Буд-Трейд», яка у 2017-му дивним чином отримала від київських комунальників право займатися будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту за понад 6 мільярдів гривень. «Еко-Буд-Трейд» і сам Максим Половко в документах з «комп’ютера Комарницького» марковані як «наші». Окрім цього, фактичною адресою проживання Половка, принаймні раніше, значилася київська квартира дружини Дениса Комарницького.

Того ж дня Половко і Медведєв підписали договір застави цінних паперів, за яким останній отримує право «володіти і користуватися» акціями підприємства, але з урахуванням накладених на них обтяжень. Найімовірніше, таким чином оточення Комарницького хотіло підприємство придбати, але офіційно «не світитися» в ньому.

У 2018-му з’являються рендери майбутньої забудови тут.

Одним з останніх документів є «понятійна», яка нібито підписувалася між Максимом Половком і відомою будівельною компанією «Інтергал-Буд» і мала на меті спільну реалізацію проєкту на 2 гектарах печерської землі. За документом, роль забудовника мала б відійти саме «Інтергалу», Половко за ним мав би виступати «Партнером».

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та Державного бюро розслідувань щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів про будівельну мафію.

ЗМІ опублікували копії документів, які могли міститися на комп’ютері одного з фігурантів справи, де у жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосувалися нібито розкрадань на київських тендерах.