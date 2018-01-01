Столичний фунікулер відновив роботу
- Сьогодні, 17:20
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Фунікулер
Фунікулер призупиняв роботу на 9 годин
Столичний фунікулер відновив роботу. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».
«Увага! З 16:00 робота фунікулера відновлена! Технічні несправності усунено», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, з 7:00 фунікулер не працював через технічні причини. Як з'ясувалося пізніше, в одному з вагонів сталася поломка пружини.
Для забезпечення пасажирських перевезень було організовано автобусне сполучення.