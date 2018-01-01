Столичний фунікулер відновив роботу

Фунікулер призупиняв роботу на 9 годин

Столичний фунікулер відновив роботу. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс». «Увага! З 16:00 робота фунікулера відновлена! Технічні несправності усунено», - сказано в повідомленні. Нагадаємо, з 7:00 фунікулер не працював через технічні причини. Як з'ясувалося пізніше, в одному з вагонів