Столичний театр «Актор» отримав статус академічного



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Театр «Актор» є прикладом театрально-видовищного закладу, що має великі перспективи

Мінкульт оцінив вагомий внесок театру у розвиток столичної культури

Міністерство культури України надало статус академічного столичному театру «Актор».

Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації, який порушував відповідне клопотання перед міністерством.

Таким чином, творчий колектив театру наразі має статус академічного, що підтверджує вагомий внесок у розвиток столичної культури.

«Театр під керівництвом Слави Жили набув абсолютно нового вигляду, оригінальних ідей та бачення геніального. Творча команда дійсно заслуговує на підтвердження цінності їх щоденної безперервної роботи, і нашим завданням як Департаменту культури є усіляко підтримувати ініціативу такого стрімкого розвитку», - прокоментувала директор Департаменту культури Діана Попова.

За її словами, «Актор» є прикладом театрально-видовищного закладу, що має великі перспективи, адже поєднує в собі блискучу гру акторів, професійне керівництво і, що є найголовнішим, неабиякий талант.

Раніше повідомлялося, що Київ порушить клопотання перед Міністерством культури України про надання статусу академічного творчому колективу комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Актор».

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