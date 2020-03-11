Через загрозу коронавірусу у Києві перенесли пробне ЗНО



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Попередньо, пробне тестування відбудеться відбудеться у квітні

У Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня. Про це повідомив під час пресбрифінгу перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник.

Пробне тестування відбудеться після нормалізації ситуації.

«Ми домовилися з регіональним Центром оцінювання якості освіти, що пробні тести, які мають відбутися в кінці березня, ми проведемо після того, як нормалізується ситуація, - в квітні. Решта навчання буде проводитися до кінця березня в дистанційній формі», - сказав Поворозник.

Він також наголосив, що у Києві запроваджені антиепідеміологічні заходи, а не карантин, аби запобігти поширенню коронавірусу. За його словами, країнам, які своєчасно запровадили обмежувальні заходи, поки що вдається стримати поширення коронавірусу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).