У Кличка попереджають: за порушення обмежувальних заходів доведеться відповідати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Школи переходять на дистанційне навчання

Поліція контролюватиме дотримання усіма столичними закладами протиепідемічних заходів

Рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. Про це заявив сьогодні на пресбрифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він попередив, що за порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

Поворозник зазначив, що робота навчальних закладів матиме дистанційний характер. «Перше, що ми робимо, - закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливості зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також гарантувати безпеку продавців», - сказав він.

При цьому громадський транспорт й органи державної влади працюватимуть у штатному режимі.

Наразі транспорт дезінфікується двічі на день, за необхідності це робитиметься частіше.

Крім того, Поворозник повідомив, що планується закупівля і постачання до кінця тижня двох тест-систем до аеропортів Києва.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок – у Чернівецькій області.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).