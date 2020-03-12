Коронавірус. Київські театри повідомили про особливий режим роботи у зв'язку з карантином



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Столичні театри оголосили про зміни у роботі

У зв’язку з обмежувальними профілактичними заходами задля запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19 кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.

Зокрема, березневі вистави Національної опери України переносяться на травень 2020 року. Зі змінами в розкладі вистав можна ознайомитися тут.

Вистава «Макбет» 29 березня переноситься на червень, дату буде оголошено окремо. А вистава «Жізель» 17 березня відміняється.

У театрі зазначили, що всі квитки дійсні!

У Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки повідомили, що всі вистави великої сцени дзеркально переносяться на червень. Вистави малих сцен йдуть за графіком.

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка переніс на усі вистави основної та камерної сцени на квітень-червень. З оновленою афішою можна ознайомитися тут. Всі квитки дійсні.

Крім того, гастролі театру в м. Суми і Чернігів скасовано.

Київський національний академічний театр оперети також переніс вистави на квітень-травень. Дивіться афішу:

Театр на Подолі поки що оголосив про скасування вистави «Сто тисяч» 12 березня.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Із 12 березня Департамент культури КМДА тимчасово зупиняє роботу закладів культури, а саме: театрів, кінотеатрів та концертних закладів у столиці.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.