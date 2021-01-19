У Києві вилучено партію фальсифікованих цигарок на пів мільйона гривень (фото)

Правоохоронці виявили підпільне виробництво контрафактних тютюнових виробів

У Києві та Київській області у нежитлових спорудах було організовано незаконне виробництво підакцизної групи товарів із використанням обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Цю «продукцію» надалі реалізовували на території України під виглядом відомих брендів.

Це викрили співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Здійснюючи досудове розслідування, правоохоронці вилучили партію фальсифікованої необлікованої тютюнової продукції

Було виявлено такі тютюнові вироби без марок акцизного податку: Compliment, Minsk Capital, Bond, Marshall, Fokus, LD, Rothmans, Pull, Credo, Dubao, Monte Carlo, Marvel, Lucky Strike, Vitton, Fest, Marlboro, Marvel, NZ, Qveen, Lifa, Basio, Sobranie, Kent.

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю 483,9 тис. гривень.