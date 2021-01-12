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    Мільярди в казну: скільки податків сплатили кияни за минулий рік

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    Надходження у 2020 році порівняно з надходженнями 2019 року збільшилися за усіма основними податками - Мільярди в казну: скільки податків сплатили кияни за минулий рік
    Надходження у 2020 році порівняно з надходженнями 2019 року збільшилися за усіма основними податками
    Фото з відкритих джерел

    За 2020 рік Головне управління ДПС у Києві на 100% виконало поставлені завдання з наповнення бюджету

    За 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень, що на 14,53 млрд грн, або на 14% перевищує відповідний показник 2019 року. Про це повідомила начальник Головного управління ДПС у Києві Злата Лагутіна. 

    За її словами, надходження у 2020 році порівняно з надходженнями 2019 року збільшилися за усіма основними податками. Так, до Державного бюджету України за січень-грудень 2020 року столичними платниками перераховано 88,597 млрд грн, що на 13,214 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2019 року.

    «До бюджету Києва у 2020 році платники перерахували 31 мільярд 313 мільйонів гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Столична казна додатково поповнилася на 1 мільярд 316 мільйонів гривень», – зауважила Лагутіна.

    Річні індикативні показники зі збору до загального фонду державного бюджету додатково виконано на 4%, або на 3,1 млрд гривень. Індикативний показник місцевого бюджету додатково виконано на 5%, або на 1,6 млрд гривень.

    Теги: Київ податки бюджет кияни
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