На Київщині забудовник ухилився від сплати понад 13 млн грн податків

Під час обшуку вилучено грошові кошти на загальну суму 1,4 млн грн

Забудовник продавав нерухоме майно, занижуючи ставки податку

Податкова міліція Київщини викрила забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Київській області.

«Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в рамках проведення операції «Будівельник» та досудового розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено громадянина України, який, перебуваючи на території Київської області, порушив вимоги Податкового кодексу України, здійснюючи систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, шляхом заниження ставки податку, чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта, а також грошові кошти на загальну суму 1,4 млн гривень.

Вилучені товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

Досудове розслідування триває.