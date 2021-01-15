  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині забудовник ухилився від сплати понад 13 млн грн податків

    • Розсилка
    Під час обшуку вилучено грошові кошти на загальну суму 1,4 млн грн - На Київщині забудовник ухилився від сплати понад 13 млн грн податків
    Під час обшуку вилучено грошові кошти на загальну суму 1,4 млн грн
    Фото: Головне управління ДФС у Київській області

    Забудовник продавав нерухоме майно, занижуючи ставки податку

    Податкова міліція Київщини викрила забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Київській області.

    «Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в рамках проведення операції «Будівельник» та досудового розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено громадянина України, який, перебуваючи на території Київської області, порушив вимоги Податкового кодексу України, здійснюючи систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, шляхом заниження ставки податку, чим умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

    За результатами проведених 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують незаконну діяльність суб’єкта, а також грошові кошти на загальну суму 1,4 млн гривень.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині забудовник ухилився від сплати понад 13 млн грн податків
    На Київщині забудовник ухилився від сплати понад 13 млн грн податків

    Вилучені товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

    Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: обшук кримінал податки будівництво Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies