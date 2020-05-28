Столиця може посилити карантин: Кличко назвав умови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ може повернутися до посилених обмежувальних заходів

Київ розробив алгоритм дій на випадок погіршення епідеміологічної ситуації

Столична влада визначила умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень, і розробила алгоритм дій. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне - щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень», - Кличко.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення.

Це може відбутися в наступній ситуації:

Якщо загальна кількість нових випадків Covid-19 за останніх сім днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення. Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75%.

«Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж – розробили алгоритм, за яким у разі погіршення епідеміологічної ситуації місто вживає заходів і може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу», - підкреслив мер.

«Тому ще раз звертаюся до всіх: давайте разом не допустимо повернення до карантину! Давайте дотримуватися правил безпеки : не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров’я! Це – нескладно і дуже необхідно», - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.

Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.

Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

Залишається під питанням дата відкриття столичних кінотеатрів.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.



