Столиця може посилити карантин: Кличко назвав умови
Київ розробив алгоритм дій на випадок погіршення епідеміологічної ситуації
Столична влада визначила умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень, і розробила алгоритм дій. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
«Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне - щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень», - Кличко.
За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про умови, за яких столиця може призупиняти запроваджені послаблення.
Це може відбутися в наступній ситуації:
- Якщо загальна кількість нових випадків Covid-19 за останніх сім днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення.
- Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75%.
«Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж – розробили алгоритм, за яким у разі погіршення епідеміологічної ситуації місто вживає заходів і може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу», - підкреслив мер.
«Тому ще раз звертаюся до всіх: давайте разом не допустимо повернення до карантину! Давайте дотримуватися правил безпеки : не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров’я! Це – нескладно і дуже необхідно», - наголосив Кличко.
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Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.
Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.
Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.
Залишається під питанням дата відкриття столичних кінотеатрів.
25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.