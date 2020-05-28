Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 28 травня (відео)
Мер розповів про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Зокрема, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки інфікованих медиків;
- про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять;
- як дитячі садки готуються до прийому дітей;
- як Київ святкуватиме День міста.
Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.
Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.
Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.
Залишається під питанням дата відкриття столичних кінотеатрів.
25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.