Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 28 травня (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

Мер розповів про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Зокрема, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки інфікованих медиків;

про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять;

як дитячі садки готуються до прийому дітей;

як Київ святкуватиме День міста.

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.

Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.

Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

Залишається під питанням дата відкриття столичних кінотеатрів.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.