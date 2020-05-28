  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 28 травня (відео)

    • Розсилка
    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко звітує про ситуацію станом на 28 травня (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    Мер розповів про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Зокрема, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки інфікованих медиків;
    • про послаблення обмежень та за яких умов їх знову посилять;
    • як дитячі садки готуються до прийому дітей;
    • як Київ святкуватиме День міста.

    Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи. 

    Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.

    Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

    Залишається під питанням дата відкриття столичних кінотеатрів.

    25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ