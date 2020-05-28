Дата відкриття столичних кінотеатрів під питанням: коли це може статися



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Кінотеатри відкриють на останньому етапі виходу з карантину

Попри те, що київські торгово-розважальні центри відкриються з 30 травня, розважальні зони в них і, зокрема, кінотеатри, залишаться закритими.

Нині у Києві закриті всі кінотеатри – і приватні, і комунальні. Деякі заклади рятуються тим, що готують і продають попкорн навинос. У деяких комунальних кінотеатрах використовують вимушений простій через карантин і роблять ремонт.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що кінотеатри відкриють на останньому етапі виходу з карантину.

«Відкриття столичних кінотеатрів під знаком питання. Кінотеатр – це місце масового скупчення людей, і в них є високий ризик поширення інфекції. Тут люди перебувають у закритому приміщенні понад 15 хвилин. Це небезпечно. Перш ніж їх відкрити, потрібно проаналізувати загальну динаміку захворювань у місті протягом двох тижнів. Власники повинні провести всі необхідні заходи щодо дезінфекції. Тому рішення про відкриття кінотеатрів буде прийнято пізніше», – розповів «Сьогодні» Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, після пом'якшення карантину бізнес в Києві запрацював – 90% підприємств відновили свою діяльність. А ось кінотеатри поки залишаються закритими.

«Відкриття кінотеатрів повністю залежить від ухвалення рішення на рівні уряду і Міністерства охорони здоров'я України. Як тільки буде прийнятий такий документ, кінотеатри можуть відкритися. У власників великих кіномереж різні думки щодо цього. Одні вважають, що кінотеатри доречно відкрити в кінці вересня, інші припускають, що це можна зробити вже в липні. За попередніми відомостями, кінотеатри планують відкрити 16 липня», – розповіла «Сьогодні» Людмила Горделадзе, член Ради державної підтримки кінематографії, засновник ТОВ «Кіноман» (ТМ Кінотеатр «Жовтень»).

Однак, на її думку, поспішати з відкриттям кінотеатрів не варто.

«Особисто я вважаю, що ця дата є передчасною. Думаю, кінотеатри потрібно відкривати в кінці серпня. Липень завжди був найгіршим місяцем для галузі – в цей період різко падає відвідуваність, і активність глядачів відновлюється в кінці серпня. Думаю, потрібно дочекатися цього часу. Отримати дозвіл від Кабміну і чіткі інструкції від МОЗ, в яких будуть прописані вимоги до роботи цього бізнесу в умовах виходу з адаптивного карантину», – пояснює Горделадзе.

Тим часом відкриття літніх кінотеатрів під відкритим небом вона вважає доцільним кроком.

«Це хороша ідея – відкривати літні кінотеатри тимчасового типу на відкритому повітрі. У такий спосіб вийде задовольнити потреби численних кіноманів, які вже скучили за переглядами кіно на великому екрані. Також доречно відкривати автокінотеатри. Вони - лише маленька можливість виходу з ситуації, що склалася, але, на жаль, не бізнес. Це, скоріше, акт відчаю кінематографістів і глядачів», – додала Горделадзе.

Нові голлівудські релізи, можливо, з'являться тільки в липні. «Для кінотеатрів дуже важливо, що саме вони будуть показувати глядачам з нового кіно. Адже це бізнес, а не благодійність! Деякі вітчизняні компанії пропонують кінотеатрам показувати глядачам фільми, які були зняті кілька років тому. Навіть якщо ці картини будуть безкоштовно надавати кінотеатрам, то це буде не бізнесом, а великим ризиком. Адже глядач може і не піти на старе кіно. Тому було б логічно дочекатися нових фільмів і в кінці серпня – на початку вересня починати роботу кінотеатрів», – вважає Горделадзе.

Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.

Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.