Кожен сьомий хворий на коронавірус у Києві - медик



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На коронавірус у Києві захворіли 403 медичних працівники

Понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У столиці, як і в країні, зростає кількість інфікованих медиків. Сьогодні із тих людей, що захворіли в Києві, понад 14% - медичні працівники. Лікарі, медсестри, молодший персонал. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медичних працівники. 17 з них сьогодні лікуються в стаціонарах. Переважна більшість медиків заразилися, виконуючи свої професійні обов'язки», - сказав мер.

Він зазначив, що всім медикам, які працюють з хворими на коронавірус, з пацієнтами з підозрою на Covid-19, з хворими на пневмонію та тих, хто міг контактувати з інфікованими, постійно роблять ПЛР-тести.

Також два дні тому в столиці почали тестувати ІФА-тестами (тест на визначення присутності в організмі антитіл до коронавірусу) працівників швидкої допомоги. В першу чергу це – бригади медиків, що виїжджали до хворих з підозрою на коронавірус.

До кінця тижня ІФА-тестами будуть протестовані й медики пологових будинків Києва. Їм вже розпочали робити такі тести.

«Медики сьогодні роблять все, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Ризикуючи своїм здоров'ям, вони проживають з кожним хворим його боротьбу з вірусом і вважають перемогою кожне врятоване життя. Я вдячний нашим лікарям, медсестрам, молодшому медперсоналу, працівникам швидкої за їх роботу і за їх місію, бо їм сьогодні найскладніше. І кожен з нас теж може допомогти медикам, дотримуючись елементарних правил і не наражаючи на небезпеку себе та тих, хто поруч», - наголосив Кличко.

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Нгадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.